Ветеранов афганской войны ожидает суд за хищение бывшего санатория ЦК КПСС Завершено расследование дела о хищении бывшего санатория ЦК КПСС в Подмосковье

МВД завершило расследование дела о растрате бывшего санатория ЦК КПСС «Русь» в Подмосковье вместе с 43 гектарами земли, передает «Коммерсант». Фигуранты – экс-лидер организации афганских инвалидов, офицер ГРУ Андрей Чепурной и ветеран Валерий Белялов. Им вменяют хищение переданного инвалидам имущества.

По данным следователей, в 2017 году руководство Общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане перевело 48 объектов подмосковного санатория «Русь» в собственность созданного ими же АНО «Ветеран-Русь». Новый владелец получил не только санаторные корпуса, но и 43 га земли с инфраструктурой: дорогами, причалами, хозяйственными зданиями и лесными участками на берегу водохранилища. Стоимость санатория оценивалась в 3 млрд рублей, ежемесячно он приносил порядка 7 млн рублей. В настоящее время санаторий и три квартиры Андрея Чепурного арестованы.

Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении бывшего руководителя кадровой службы Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и предпринимателя Льва Мартиросяна передано в прокуратуру. Ведомство даст обвинительное заключение.