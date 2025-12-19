Новый год-2026
Полицейский выбил показания и получил «условку»

На Урале экс-полицейский получил условный срок за давление на свидетеля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Полицейского из Свердловской области осудили на 3,5 года условно за незаконные действия во время расследования кражи в 2020 году, сообщили в пресс-службе судов региона. Он вместе с другими сотрудниками оказывал давление на свидетеля, чтобы тот дал нужные показания. При этом применялась физическая сила.

Преступление связано с кражей на одном из уральских предприятий, где было похищено имущество на сумму более 386 тыс. рублей. Несмотря на доказательства вины, полицейский свою причастность отрицал. Помимо приговора, он лишился звания старшего лейтенанта, а также получил запрет работать в правоохранительных органах 2,5 года.

До этого Свердловский областной суд приговорил лидера организованной преступной группировки в городе Артемовский Сергея Хитрика к 16 годам колонии строгого режима. Его судили за занятие высокого положения в криминальной иерархии, разбой и вымогательство.

Ранее Левобережный районный суд Воронежа приговорил женщину к 8,5 года колонии за то, что она на трое суток оставила свою трехлетнюю дочь одну в запертой квартире без еды и воды. Девочка спаслась благодаря тому, что забралась на подоконник и привлекла внимание прохожих.

