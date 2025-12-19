Полицейский выбил показания и получил «условку» На Урале экс-полицейский получил условный срок за давление на свидетеля

Полицейского из Свердловской области осудили на 3,5 года условно за незаконные действия во время расследования кражи в 2020 году, сообщили в пресс-службе судов региона. Он вместе с другими сотрудниками оказывал давление на свидетеля, чтобы тот дал нужные показания. При этом применялась физическая сила.

Преступление связано с кражей на одном из уральских предприятий, где было похищено имущество на сумму более 386 тыс. рублей. Несмотря на доказательства вины, полицейский свою причастность отрицал. Помимо приговора, он лишился звания старшего лейтенанта, а также получил запрет работать в правоохранительных органах 2,5 года.

