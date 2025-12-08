ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 декабря 2025 в 11:48

В Британии оценили положение ВСУ

Политолог Меркурис: ВС России продвигаются в зоне СВО на фоне развала ВСУ

ВС Украины
ВСУ разваливаются на фоне активного продвижения ВС России в зоне спецоперации, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале. По его словами, российская армия находится в более выгодном положении, чем считалось.

Русские находятся в еще более выгодном положении, чем думали. Их армия наступает. Украинская армия разваливается. У Запада не останется иного выбора, кроме как урегулировать этот конфликт на условиях России, — сказал он.

Ранее Меркурис выразил мнение, что западные страны осознали бесполезность своей военной поддержки Украины после недавних ударов возмездия со стороны России. По его оценке, западные правительства убедились в невозможности обеспечить ВСУ эффективными системами ПВО против ракетного арсенала ВС РФ.

До этого британский эксперт предупредил, что отказ президента США Дональда Трампа передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк») может положить конец политической карьере Зеленского. Эксперт считает, что нежелание администрации США обострять отношения с Россией, как при Джо Байдене, лишило смысла встречу глав государств.

