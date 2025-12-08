«Кризис усугубляется»: политолог об обвинениях Маска в адрес Евросоюза

ТИЭФ'25
Отношения между Соединенными Штатами и Евросоюзом находятся на грани полного краха, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков, комментируя публикацию американского бизнесмена Илона Маска о политике ЕС. По его мнению, президент США Дональд Трамп может поддержать предпринимателя в его стремлении помочь правым европейским партиям.

Маск уже очень давно и последовательно критикует европейский проект. Сейчас на фоне выписанного штрафа ЕС [социальной сети X], я думаю, это противостояние будет выходить на новый уровень. Соответственно, Маск будет, наверное, переходить к новому этапу поддержки правых. Я думаю, что Трамп и республиканская администрация тоже встанут на сторону Маска, потому что они считают, что эти штрафы в Европе — удар по американскому бизнесу и его интересам. Мы можем говорить о том, что кризис трансатлантических отношений усугубляется и может привести к тотальному коллапсу в среднесрочной перспективе, — высказался Дудаков.

Он отметил, что критика Евросоюза со стороны Маска — обычное дело. По словам Дудакова, предприниматель давно конфликтует с евробюрократией и уже несколько лет поддерживает правых и евроскептиков в Европе, включая «Альтернативу для Германии» и «Партию реформ» в Великобритании.

Ранее Маск назвал Европу четвертым рейхом. Он перепостил утверждение другого пользователя и добавил к нему комментарий: «В значительной степени».

