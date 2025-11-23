Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 13:52

В США раскрыли истинный смысл диверсии на ж/д путях в Польше

Брайен: Украина через диверсии пытается спровоцировать Европу на отправку войск

Здание Верховной рады в Киеве Здание Верховной рады в Киеве Фото: Стрингер/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Киев с помощью диверсий пытается добиться от европейских стран ввода на Украину иностранных войск, заявил бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на Substack. Так он прокомментировал подрыв железнодорожных путей на северо-востоке Польши, который ведет на Украину.

Проблема [премьер-министра Польши Дональда] Туска и других сотрудников польских спецслужб в том, что задержанные ими и арестованные были украинцами, а не россиянами. Чтобы скрыть свою ошибку, Туск попытался утверждать, не имея ни малейших доказательств, что украинцы работали на россиян. <…> Становится ясно, что Киев пытается спровоцировать Европу на отправку войск на Украину, — написал Брайен.

Ранее Туск сообщил, что на северо-востоке Польши был поврежден железнодорожный путь на линии, ведущей на Украину. Инцидент произошел на участке между Варшавой и пограничным переходом «Дорохуск». По предварительным данным, машинист поезда заметил разрыв пути и экстренно остановил состав. Туск предположил, что это был саботаж.

США
эксперты
мнения
диверсии
Польша
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над российскими регионами сбили 10 дронов ВСУ
«Я докладываю»: Гладков рассказал о последствиях атак ВСУ на водохранилище
«Только дымок»: Усольцевых предложили искать по новой стратегии
«Во всех смыслах»: власти выразили одну надежду на визит Путина в Индию
Водянова сделала фото на фоне своего легендарного снимка для Vogue
Звезда «Уральских пельменей» высказался о мате на сцене
Секрет, который знали наши бабушки: почему обугленная древесина улучшает почву и помогает домашним растениям расти здоровее
«Почти уверен»: депутат Рады рассказал, уволит ли Зеленский Ермака
Тайны Змеи: что скрывает самый мудрый знак Востока
Раскрыто, сколько поврежденных ВСУ домов восстановили в приграничье
Обнародовано решение FIL по российским спортсменам
Названо условие, при котором Уиткофф посетит Россию
Базуки ампутируют? Известный блогер может остаться без рук: что известно
На Москву обрушится ледяной дождь
Нечто похожее на мину-лепесток нашли на парковке в Москве
Московский зоопарк хочет оставить панду Катюшу у себя
Гладков высказался по поводу участия его родни в «тюльпановой империи»
В крымском сафари-парке раскрыли судьбу напавшего на директора льва
В США раскрыли истинный смысл диверсии на ж/д путях в Польше
Часы утонувшей на «Титанике» семейной пары продали за рекордную сумму
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.