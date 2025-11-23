В США раскрыли истинный смысл диверсии на ж/д путях в Польше Брайен: Украина через диверсии пытается спровоцировать Европу на отправку войск

Киев с помощью диверсий пытается добиться от европейских стран ввода на Украину иностранных войск, заявил бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на Substack. Так он прокомментировал подрыв железнодорожных путей на северо-востоке Польши, который ведет на Украину.

Проблема [премьер-министра Польши Дональда] Туска и других сотрудников польских спецслужб в том, что задержанные ими и арестованные были украинцами, а не россиянами. Чтобы скрыть свою ошибку, Туск попытался утверждать, не имея ни малейших доказательств, что украинцы работали на россиян. <…> Становится ясно, что Киев пытается спровоцировать Европу на отправку войск на Украину, — написал Брайен.

Ранее Туск сообщил, что на северо-востоке Польши был поврежден железнодорожный путь на линии, ведущей на Украину. Инцидент произошел на участке между Варшавой и пограничным переходом «Дорохуск». По предварительным данным, машинист поезда заметил разрыв пути и экстренно остановил состав. Туск предположил, что это был саботаж.