23 ноября 2025 в 13:56

Гладков высказался по поводу участия его родни в «тюльпановой империи»

Гладков опроверг слухи об участии его родни в подрядах на высадку тюльпанов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время ежегодной пресс-конференции Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время ежегодной пресс-конференции Фото: Антон Вергун/ТАСС
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков во время пресс-конференции опроверг слухи об участии его супруги и дочери в подрядах на высадку тюльпанов. По его словам, правоохранители умеют хорошо работать и предприняли бы меры, если бы эта информация оказалась правдивой.

На белгородские тюльпаны приезжают посмотреть люди со всей страны. Имеет ли моя семья отношение к тюльпанам? Если рассмотреть эту логику, можно сказать, что моя семья занимается продажей генераторов. Конечно, нет, — сообщил Гладков.

Ранее подобные сообщения мелькали в белгородских СМИ. Губернатор также рассказал, что на эти цели местная администрация потратит 40 млн рублей.

Он также уточнил, что споры вокруг подобных расходов поднимаются уже много лет. По его словам, в разные периоды жители обсуждали, что выгоднее — однолетние или многолетние растения, затем спорили о нужности городских фестивалей, а с 2023 года внимание переключилось на затраты на тюльпаны.

