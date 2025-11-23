Губернатор Белгородской области раскрыл планы на выборы-2026

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о готовности баллотироваться на второй срок в 2026 году, подчеркнув, что для этого ему необходимо получить одобрение президента России Владимира Путина. На ежегодной пресс-конференции глава региона отметил, что считает оптимальной эффективностью для руководителя два срока: первый — для анализа ситуации и принятия решений, второй — для их реализации.

Решение по второму сроку, по всем губернаторам, не только губернатору Белгородской области, принимает один человек — президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин <...> Какую он команду даст — так мы ее исполним, — заявил он.

В 2020 году Гладков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области, а в 2021 году он одержал победу на выборах, набрав 79,17% голосов. До этого региональный глава занимал различные должности в органах местного самоуправления, работал в правительствах Севастополя и Ставропольского края.

Ранее аналитики допустили, что семь действующих губернаторов могут лишиться своих постов до выборов 2026 года. Согласно прогнозу, в группу риска вошли главы Вологодской, Запорожской, Самарской и Ульяновской областей, а также руководители Дагестана, Северной Осетии и Хакасии.