В США заявили о необходимости провести президентские выборы на Украине Келлог: проведение президентских выборов на Украине необходимо и успокоит народ

Проведение выборов украинского президента является необходимостью, заявил Fox News спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Американский представитель подчеркнул, что данный процесс должен успокоить народ.

В плане есть пункт, который, я думаю, тоже важен, — о проведении выборов. <…> Я думаю, они должны их провести, это успокоит народ, это также успокоит свободный мир, но это одно из условий плана, — сказал Келлог.

Ранее западные СМИ писали, что американские чиновники объяснили союзникам по НАТО: если Украина не согласится на мирный план Трампа, то в будущем ей будет предложена другая сделка, которая будет «гораздо хуже». Журналисты отметили, что на переговорах царила «мрачная атмосфера». Американская сторона подчеркнула, что сделанное предложение — это самый лучший вариант, который доступен Украине.

Также появилась информация, что Келлог может покинуть администрацию Трампа в январе 2026 года, причиной, по данным журналистов, могут стать его проукраинские взгляды. По сведениям прессы, политик уже проинформировал партнеров о своих планах, при этом уход дипломата лишит Киев ключевого союзника в Белом доме.