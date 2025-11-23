Королевская семья Британии: новости, с кем Уильям изменял Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон потребовала исключить из окружения бывшую модель Роуз Хэнбери из-за слухов о том, что ее муж принц Уильям состоял в ней в отношениях. Какие еще новости королевской семьи известны сегодня, 23 ноября?

С кем Уильям изменял Миддлтон

Как пишет RadarOnline, Хэнбери, бывшая модель и политический деятель, ныне маркиза Чолмондели, замужем за Дэвидом Роксэведжем, маркизом Чолмондели. Пара живет недалеко от поместья Анмер Холл семьи Уэльских в Норфолке и вращалась с ней в одних и тех же социальных кругах. Предполагаемая любовница Уильяма имеет давние королевские связи через свою бабушку, которая была подружкой невесты покойной королевы Елизаветы II. Она и Роксэведж поженились в 2009 году и воспитывают троих детей.

Хэнбери оказалась в центре внимания в 2019 году из-за обвинений в романтических отношениях с Уильямом. Хотя слухи не были подтверждены, наблюдатели отметили, что отношения между парами, которые ранее были дружны, охладились. По словам одного из инсайдеров королевской семьи, «Миддлтон была опустошена слухами об этой связи», и он добавил, что в 2019 году Уэльские обратились за помощью к психологу.

Кроме того, Кейт вступила в конфронтацию с Уильямом и потребовала, чтобы Хэнбери исключили из их круга общения. С тех пор Миддлтон и Хэнбери не появлялись вместе на публике. Тем не менее бывшая модель присутствовала на коронации короля Карла III в мае 2023 года, что вновь подогрело общественный интерес, напоминая о ее постоянной близости к королевским событиям.

Спекуляции об изменах принца возобновились также в 2022 году, когда анонимный источник сообщил в аккаунте сплетен о знаменитостях, что это «общеизвестный секрет», что член королевской семьи вступил во внебрачную связь.

Что известно об отношениях Карла III и Камиллы

Бывший королевский дворецкий Пол Баррелл рассказал, что только один член королевской семьи способен бросить вызов Карлу III в любом из его решений — это королева Камилла. В своих мемуарах он написал, что Камилла — единственная, кто может сказать монарху нет.

«Чарльз всегда жил в мире, где все его домочадцы и слуги кланялись и называли его „Ваше Королевское Высочество“. Теперь, конечно, это „Ваше Величество“. Никто не говорит нет. Если вы это сделаете, вы будете вне игры. Он живет в позолоченном пузыре, и ему подают все, что он хочет и когда он хочет», — сообщил Баррелл.

По его словам, Камилла остается исключением.

«Единственный человек, который может сказать нет, — это Камилла. Она всегда была и будет непреклонной. Возможно, ее деловой подход — это то, что нужно Чарльзу», — добавил бывший королевский дворецкий.

Король Карл III и королева Камилла Фото: CovGlobal Look Pressstone Press Agency/

Другой королевский источник подтвердил RadarOnline это утверждение.

«Его Величество твердо стоит на своем, часто до упрямства. Если кто-то и может ему воспротивиться, так это королева. Она — единственная, к кому он прислушивается, когда упрямится. Это касается всего: от лечения рака до отношения к сыновьям и всей семье», — рассказал он.

Другой инсайдер сообщил: «У Чарльза есть глубокая уверенность в том, как все должно быть сделано. Это может показаться упрямством. Камилла — единственный голос, который способен последовательно пробить эту броню».

