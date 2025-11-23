Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 23 ноября 2025 года, где украинские войска оставили десятки трупов, что происходит в Волчанске и Купянске, как ВСУ «гасят» своих?

Какова ситуация на Харьковском направлении в воскресенье, 23 ноября

ВС России продвигаются в Волчанске и прилегающих лесополосах и населенных пунктах, уничтожая деморализованные силы ВСУ; наступление российский войск поддерживают авиация, расчеты БПЛА «Герань», ТОС «Солнцепек» и артиллерии, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В Волчанске наши штурмовики продвинулись на шести участках. Общее продвижение составило 400 м. В районе Синельниково „Воины Севера“ значительно продвинулись на юг и заняли два опорных пункта ВСУ. Общее продвижение составило до 300 м. В ходе наступательных действий в плен взято двое военнослужащих 157-й мехбригады ВСУ. В ходе сдачи они неоднократно подвергались атакам со стороны своих подразделений БПЛА, которые препятствовали их добровольной сдаче», — отметил источник.

На участке Меловое — Хатнее ударами российской авиации и БПЛА «Герань-2» уничтожены позиции 3-го погранотряда и 3-й тяжелой мехбригады ВСУ в районах Колодезного и Гнилицы; на Липцевском участке фронта без существенных изменений, ВС РФ выявляли и уничтожали радиоэлектронное оборудование украинской армии в Липцах, утверждает канал.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более шести десятков человек; вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также четыре пункта управления БПЛА, три склада материальных средств и один — с боеприпасами, сообщил «Северный ветер».

«ВС России продвигаются в центральной и южной частях Купянска. На Волчанском участке российские войска наступают в Волчанске, а также от Синельниково в сторону поселка Вильча», — утверждает Telegram-канал «Северный ветер».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как командование ВСУ бросает бойцов

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев утверждает, что российские войска продвигаются в Волчанске и одновременно эвакуируют мирных жителей; из Вильчи срочно ретируются офицеры ВСУ.

«Крысы первыми бегут с тонущего корабля», «Сами эвакуируются, а бойцов — в мясорубку», — комментируются ситуацию пользователи Сети.

Командование 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ бросило двух своих солдат против роя российских дронов под Купянском, рассказал пленный украинский военнослужащий Александр Шепелев.

«Командование от нас отказалось, дало приказ держать позицию. Мы в лесу с двумя автоматами против целого роя беспилотников не смогли бы выстоять и никак не смогли бы вести бой. Мною было принято решение бросить автомат, бронежилет и податься в бега. Несколько часов я гулял по этому лесу, уклоняясь от дронов», — сказал пленный боец.

Шепелев отметил, что в какой-то момент вышел к дороге и стал идти в случайном направлении, пока не наткнулся на российских военных. Он подчеркнул, что по нему не стали открывать огонь, не применили никакого насилия. Тем украинцам, кто продолжает вести боевые действия, боец посоветовал посчитать шансы на выживание и принять верное решение.

«Могу сказать, что в российском плену к вам отнесутся гуманно. <...> Это шанс для вас остаться целыми», — заключил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

