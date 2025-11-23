Солдаты ВСУ покарали сдавшихся в плен сослуживцев

ВСУ атаковали своих же солдат при попытке сдаться в плен российским военным в Харьковской области, заявил ТАСС источник в силовых структурах. Удар нанесли по военнослужащим из 157-й отдельной мехбригады ВСУ.

В ходе сдачи они неоднократно подвергались атакам со стороны своих подразделений БПЛА, — сказал собеседник агентства.

Ранее командование 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ бросило двух своих солдат против роя российских дронов под Купянском в Харьковской области. Пленный украинский военнослужащий Александр Шепелев рассказал, что он с сослуживцем не смог выстоять против множества БПЛА и пустился в бега. Оставшимся на украинской стороне сослуживцам он рекомендовал посчитать шансы на выживание и «принять верное решение».

Также пленный военнослужащий Петр Гай сообщил, что командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, его сослуживцы ходили по квартирам и грабили жилища.