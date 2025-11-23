Созданная братьями Ифа воркутинская банда охотилась на сирот

Группировка, созданная в 1990-е в Воркуте братьями Владимиром и Олегом Ифа, обманывала сирот, передает Lenta.ru. В издании отметили, что в 2008 году по достижению совершеннолетия им выдавали невостребованные ваучеры крупнейшей газовой компании страны — по 2800 акций.

По информации журналистов, ОПГ задаривала сирот дорогими подарками с просьбой отдать акции. Едва достигшие совершеннолетия сироты беспрекословно слушались преступников, после чего последние исчезали вместе с подарками и ваучерами.

В 2012 году группировка была ликвидирована сотрудниками правоохранительных органов. В 2018 году ее ключевым членам вынесли приговоры — от 7 до 25 лет лишения свободы. Однако Олег Ифа так и не был пойман. В настоящее время он находится в международном розыске.

Ранее матери криминального авторитета Марселя Гасанова стало плохо после оглашения приговора сыну. Она упала в обморок — журналистам удалось привести ее в сознание. Когда женщина пришла в себя, у нее началась истерика. Свердловский областной суд отправил Гасанова в колонию особого режима на 13 лет по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

До этого МВД объявило в розыск Андрея Махонина, брата лидера ОПГ «Махонинские» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Александра Махонина. Они проходят по уголовной статье об организации преступного сообщества.