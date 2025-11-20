Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 11:49

Истерика матери авторитета Гасанова после приговора попала на видео

Мать криминального авторитета Гасанова услышала приговор и упала в обморок

Марсель Гасанов Марсель Гасанов Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС
Матери криминального авторитета Марселя Гасанова стало плохо после оглашения приговора сыну, сообщил Telegram-канал «112». Она упала в обморок — журналистам удалось привести ее в сознание. Когда женщина пришла в себя, у нее началась истерика.

Пусть будут прокляты все. За что, за что? — сказала мать авторитета.

Свердловский областной суд отправил Гасанова в колонию особого режима на 13 лет по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, Гасанова назначили «смотрящим» по Свердловской области осенью 2024 года.

Авторитет отвечал за сбор и распределение общих средств группировки, продвигал воровские правила и разбирал споры внутри криминальной среды. В феврале 2025 года он также неоднократно оскорбил сотрудника регионального ГУ ФСИН.

Ранее на свободу вышел бывший глава ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов, осужденный по делу о взятке от ОПГ криминального авторитета Шакро Молодого (настоящее имя — Захарий Калашов). Основанием для этого стало состояние здоровья бывшего правоохранителя, хотя в колонии он должен был оставаться до 2032 года. Именно Калашов назначил Гасанова «смотрящим».
приговоры
матери
обмороки
суды
Свердловская область
