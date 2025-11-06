Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 22:12

Неожиданный обморок прервал пресс-конференцию Трампа

Пресс-конференция Трампа прервалась из-за упавшего в обморок спикера Финдлея

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мероприятие в Белом доме по проблемам здравоохранения в Соединенных Штатах с участием президента Дональда Трампа были вынуждены прервать, передает газета The New York Post. Причиной стал обморок одного из спикеров, исполнительного директора датской фармацевтической компании Novo Nordisk Гордона Финдлея, в Овальном кабинете.

При этом не уточняется, что именно произошло с участником встречи, но ему была оказана медицинская помощь. Согласно пресс-секретарю Белого дома Кэролайн Ливитт, сейчас с мужчиной все в порядке.

Ранее политолог Владимир Ружанский заявил, что Трамп перестал «кривляться» после новостей об успешных испытаниях российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». Он уверен, что таким образом России удалось найти общий язык с США.

До этого Трамп назвал победу социалиста Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка потерей части суверенитета США. Он пообещал с этим «разобраться». Мамдани стал самым молодым градоначальником в нынешнем тысячелетии и первым мусульманином на этом посту, при этом уже успел стать объектом критики Трампа, который назвал его коммунистом.

Дональд Трамп
США
обмороки
здоровье
