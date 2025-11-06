Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 00:17

Трамп высказался по поводу победы Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка

Трамп: победа Мамдани как мэра Нью-Йорка стала потерей части суверенитета США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал победу социалиста Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка потерей части суверенитета США. Он пообещал с этим «разобраться».

Мы потеряли немного суверенитета прошлой ночью в Нью-Йорке, но мы с этим разберемся, — сказал Трамп.

В США во вторник прошли выборы губернаторов в штатах Нью-Джерси и Вирджиния, а также мэра Нью-Йорка. Мамдани стал самым молодым градоначальником в нынешнем тысячелетии и первым мусульманином на этом посту, при этом уже успел стать объектом критики Трампа, который назвал его коммунистом.

Ранее Дональд Трамп отверг возможность баллотироваться на третий президентский срок. В беседе с журналистами по пути в Южную Корею он отметил, что ему запрещено это делать согласно Конституции США. При этом республиканец отметил, что его поддержка в США находится на самом высоком уровне для американских президентов за многие годы. В связи с этим политик выразил сожаление, что не сможет принять участие в президентской гонке в 2028 году.

Тем временем бывший вице-президент США Камала Харрис, проигравшая Трампу в 2024 году на выборах президента, допустила свое участие в будущих выборах главы государства в США. Она сказала, что всю карьеру посвятила служению обществу, потому что это у нее «в крови».

США
Дональд Трамп
выборы
Нью-Йорк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС введет новые ограничения на шенгенские визы для россиян
Аэропорт Иваново закрыли
Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Волгоградом
Фаза Луны сегодня, 6 ноября 2025 года. Идем на свидание и ведем переговоры
Путин раскрыл, чем заменить идеологию в формуле общности народов СССР
Смертельное ДТП под Челябинском: кто ответит за смерть мамы с сыновьями
Украинские беспилотники попытались атаковать девять регионов России
Российскому региону угрожает атака дронов
Российскую певицу внесли в базу «Миротворца»
В Польше назвали настоящие мотивы помощи ЕС Украине
Гороскоп на 6 ноября: Девам проявить таланты, а Стрельцам беречь здоровье
Трамп высказался по поводу победы Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка
Махачкалинское «Динамо» переиграло ЦСКА в матче Кубка России
Приметы 6 ноября: Светоед — обряды от сглаза и прощание с солнцем
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 ноября 2025 года
Первый за 14 лет паром последовал из Трабзона в Сочи
Более 200 тысяч человек остались без электричества в Херсонской области
ВСУ атаковали село в российском регионе
Венгрия и Росатом начинают сооружение новых АЭС
Стали известны детали о состоянии здоровья чемпиона Большунова
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.