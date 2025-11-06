Трамп высказался по поводу победы Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп назвал победу социалиста Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка потерей части суверенитета США. Он пообещал с этим «разобраться».

Мы потеряли немного суверенитета прошлой ночью в Нью-Йорке, но мы с этим разберемся, — сказал Трамп.

В США во вторник прошли выборы губернаторов в штатах Нью-Джерси и Вирджиния, а также мэра Нью-Йорка. Мамдани стал самым молодым градоначальником в нынешнем тысячелетии и первым мусульманином на этом посту, при этом уже успел стать объектом критики Трампа, который назвал его коммунистом.

Ранее Дональд Трамп отверг возможность баллотироваться на третий президентский срок. В беседе с журналистами по пути в Южную Корею он отметил, что ему запрещено это делать согласно Конституции США. При этом республиканец отметил, что его поддержка в США находится на самом высоком уровне для американских президентов за многие годы. В связи с этим политик выразил сожаление, что не сможет принять участие в президентской гонке в 2028 году.

Тем временем бывший вице-президент США Камала Харрис, проигравшая Трампу в 2024 году на выборах президента, допустила свое участие в будущих выборах главы государства в США. Она сказала, что всю карьеру посвятила служению обществу, потому что это у нее «в крови».