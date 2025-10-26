Соперница Трампа высказалась о своем будущем участии в выборах президента

Бывший вице-президент США Камала Харрис, проигравшая Дональду Трампу в 2024 году на выборах президента, допустила свое участие в будущих выборах главы государства в США. В интервью BBC она заявила, что всю карьеру посвятила служению обществу, потому что это у нее «в крови».

Возможно. <…> Я еще не закончила. Всю свою карьеру я посвятила служению обществу, и это у меня в крови, — поделилась Харрис.

При этом она подчеркнула, что еще не приняла окончательного решения. Экс-чиновница добавила, что ее предсказания о «тирании» Трампа в случае его победы на выборах, якобы сбылись.

Ранее бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид сообщала, что предыдущий американский лидер выбрал вместо себя Камалу Харрис за подходящий образ кандидата в президенты. По ее словам, на практике их команды никогда не находили общего языка. Журналистка считает, что Харрис была полностью оторвана от реальных проблем американцев. По ее мнению, политик сосредотачивалась исключительно на внешнеполитических вопросах, включая украинский конфликт и ближневосточный кризис, в то время как население страдало от недоступной медицины, инфляции и жилищного кризиса.