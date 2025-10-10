«Они не ладили»: озвучено, почему Байден заменил себя Харрис Обозреватель Рид: Байден выбрал Харрис за подходящий образ кандидата в лидеры

Бывший президент США Джо Байден выбрал вместо себя Камалу Харрис за подходящий образ кандидата в американские лидеры, сообщила экс-помощница политика, обозреватель RT Тара Рид в интервью aif.ru. По ее словам, на практике их команды никогда не находили общего языка.

Байден выбрал Харрис во многом потому, что она соответствовала «образу»: чернокожая женщина, которую можно позиционировать как будущего кандидата в президенты. Но на деле их команды никогда не ладили, — указала Рид.

Однако журналистка считает, что Харрис была полностью оторвана от реальных проблем американцев. По ее мнению, политик сосредотачивалась исключительно на внешнеполитических вопросах, включая украинский конфликт и ближневосточный кризис, в то время как население страдало от недоступной медицины, инфляции и жилищного кризиса.

Байден принял решение о выходе из предвыборной гонки в июле 2024 года после провального выступления на дебатах с действующим американским лидером Дональдом Трампом. Тогда он и предложил вместо себя Харрис.

Ранее политолог-американист Павел Дубравский оценил издание книги Харрис «107 дней». По его словам, своими мемуарами бывший вице-президент США закрывает политическую карьеру.