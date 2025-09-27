Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 17:33

«Последний шаг»: политолог о мемуарах Харрис «107 дней»

Политолог Дубравский: Харрис закрывает политическую карьеру мемуарами «107 дней»

Камала Харрис Камала Харрис Фото: SHAWN THEW/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший вице-президент США Камала Харрис закрывает политическую карьеру мемуарами «107 дней», заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. Также он отметил, что издание книги для Харрис ― это последний шанс заработать деньги.

К ее дуэту ― [Джо] Байден (бывший президент США. ― NEWS.ru) и Харрис ― очень негативное отношение. Байден не может продать свои лекции, которые продают все президенты по 250 тысяч долларов за одно выступление. Байдена никто не заказывает из университетов. То же самое и с Харрис. И для нее эта книга — это, по сути, способ в последний раз продать свои услуги. В этой книге она критикует Байдена и Демократическую партию. А выдвигаться в 2028 году от Демократической партии? Она уже ссорится со всеми. Никакой другой третьей партии, которая могла бы ее выдвинуть и у нее были бы шансы, не существует, ― объяснил Дубравский.

Политолог подчеркнул, что политическая карьера Харрис, скорее всего, закончилась. У бывшего вице-президента США нет никаких шансов вернуться в большую политику, потому что она уже участвовала в президентской кампании очень неудачно, добавил Дубравский.

Несмотря на то что это была действительно близкая кампания по процентному соотношению абсолютных голосов, то есть голосование населения между Трампом и Камалой Харрис, все равно кампания была ужасной. Избиратель убедился, что нет смысла за нее голосовать. Предпримет ли она попытки избраться, например, в 2028 году? У нее такая возможность может быть, но пока, скорее всего, эти мемуары выглядят именно как окончательное прощание. Она зарабатывает на них деньги, ― подытожил Дубравский.

Ранее психолог Марианна Абравитова заявила, что президент США Дональд Трамп продолжает высмеивать своего предшественника Байдена ради собственной мотивации. Она предположила, что действующему главе Белого дома свойственно возвеличивать себя за счет других.

