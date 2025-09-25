Психолог предположила, зачем Трамп высмеивает Байдена

Президент США Дональд Трамп продолжает высмеивать своего предшественника Джо Байдена ради собственной мотивации, считает психолог Марианна Абравитова. В разговоре с LIFE.ru специалист предположила, что действующему главе Белого дома свойственно возвеличивать себя за счет других.

Унизить, посмеяться, высветить какие-то слабые стороны. В общем-то, это, конечно, неуважение. Мы видим, что он (Трамп. — NEWS.ru) этот элемент унижения людей для достижения своих целей, для собственной мотивации, для продвижения использует очень активно, — высказалась Абравитова.

По ее словам, Трамп — пример человека конкурентно-успешного типа. Для таких людей двигателем прогресса является соперничество. Байден как бывший президент становится для него одним из оппонентов, пояснила эксперт.

Ранее сообщалось, что фотографию Байдена на «Аллее славы» в Белом доме сменило изображение устройства для автоподписи документов. Сделано это было по личному указанию Трампа.