Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 17:36

Психолог предположила, зачем Трамп высмеивает Байдена

Психолог Абравитова: Трамп высмеивает Байдена для собственной мотивации

Джо Байден Джо Байден Фото: Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп продолжает высмеивать своего предшественника Джо Байдена ради собственной мотивации, считает психолог Марианна Абравитова. В разговоре с LIFE.ru специалист предположила, что действующему главе Белого дома свойственно возвеличивать себя за счет других.

Унизить, посмеяться, высветить какие-то слабые стороны. В общем-то, это, конечно, неуважение. Мы видим, что он (Трамп. — NEWS.ru) этот элемент унижения людей для достижения своих целей, для собственной мотивации, для продвижения использует очень активно, — высказалась Абравитова.

По ее словам, Трамп — пример человека конкурентно-успешного типа. Для таких людей двигателем прогресса является соперничество. Байден как бывший президент становится для него одним из оппонентов, пояснила эксперт.

Ранее сообщалось, что фотографию Байдена на «Аллее славы» в Белом доме сменило изображение устройства для автоподписи документов. Сделано это было по личному указанию Трампа.

США
президенты
Дональд Трамп
Джо Байден
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.