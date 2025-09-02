«Крыша» Шакро Молодого в погонах незаметно вышла на свободу Бравший взятки у Шакро Молодого экс-глава СК Москвы Дрыманов вышел на свободу

Бывший глава ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов, осужденный по делу о взятке от ОПГ криминального авторитета Шакро Молодого (настоящее имя — Захарий Калашов), вышел на свободу 27 августа 2024 года, сообщил Telegram-канал «112». Основанием стало состояние здоровья, хотя в колонии он должен был оставаться до 2032 года.

Весной 2020 года Мосгорсуд назначил Дрыманову 12 лет строгого режима и штраф в 196 млн рублей. Его лишили звания генерал-майора юстиции и госнаграды. По версии следствия, он получил взятку от Калашова за освобождение его приближенного Андрея Кочуйкова.

