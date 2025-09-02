Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 19:09

«Крыша» Шакро Молодого в погонах незаметно вышла на свободу

Бравший взятки у Шакро Молодого экс-глава СК Москвы Дрыманов вышел на свободу

Александр Дрыманов Александр Дрыманов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший глава ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов, осужденный по делу о взятке от ОПГ криминального авторитета Шакро Молодого (настоящее имя — Захарий Калашов), вышел на свободу 27 августа 2024 года, сообщил Telegram-канал «112». Основанием стало состояние здоровья, хотя в колонии он должен был оставаться до 2032 года.

Весной 2020 года Мосгорсуд назначил Дрыманову 12 лет строгого режима и штраф в 196 млн рублей. Его лишили звания генерал-майора юстиции и госнаграды. По версии следствия, он получил взятку от Калашова за освобождение его приближенного Андрея Кочуйкова.

Ранее стало известно, что бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, который отбывает 15-летний срок заключения за получение взяток, обратился с просьбой направить его в зону специальной военной операции. В настоящее время осужденный находится в одной из исправительных колоний Хабаровского края.

До этого замначальника ГУ МВД по Волгоградской области был отстранен от должности в связи с делом о получении крупной взятки. Его подозревают в получении вознаграждения в сумме не менее 260 тысяч рублей после оформления фиктивного контракта и подписания актов о якобы выполненных работах.

колонии
Шакро Молодой
взятки
следователи
освобождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам озвучили последствия введения квот при трудоустройстве мигрантов
Подсчитано, сколько бедных будет в России к концу года
Альпинист ответил, сколько Наговицына могла продержаться на Пике Победы
Маринованная капуста с имбирем и чили по-азиатски
В Госдуме ожидают снижение ключевой ставки
Отвечавшего за строительство метро в крупном российском городе арестовали
Путин тремя словами оценил встречи с Лукашенко
Соврала в эфире у Собчак: покалеченную модель Ковальчук обвинили в клевете
Уголовное дело, развод и лишение гражданства: как сейчас живет Пугачева
В Норвегии предрекли скорый распад Евросоюза
Ученый рассказал, каким будет грядущее лунное затмение
Духовный советник Трампа вышел на связь с тревожным обращением
Стало известно, что угрожает растениям на балконе
Политолог предсказал, останется ли Украина без света из-за Словакии
Отказавшийся от гражданства РФ игрок «Зенита» рад вызову в команду Бразилии
На Украине предложили закрывать бреши в ВСУ пенсионерами
Стало известно, какие трофеи достались ВС России после боя с «Азовом»
«Крыша» Шакро Молодого в погонах незаметно вышла на свободу
Конфликт на Украине ускорил развитие военных ИИ-технологий в десятки раз
«Еще спасибо скажут»: Лукашенко обозначил свою позицию по Украине
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.