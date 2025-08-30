День знаний — 2025
Отбывающий 15-летний срок за взятки экс-чиновник хочет попасть на СВО

Бывший губернатор Сахалинской области Хорошавин хочет отправиться на СВО

Александр Хорошавин Александр Хорошавин Фото: Кирилл Ясько/РИА Новости

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, который отбывает 15-летний срок заключения за получение взяток, обратился с просьбой направить его в зону специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. В настоящее время осужденный находится в одной из исправительных колоний Хабаровского края.

Хорошавин А. В. написал заявление с просьбой направить на СВО, — отмечается в документе.

Ранее бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в составе организованного преступного сообщества. Следствие утверждает, что он обманным путем получил денежные средства у потерпевшей за обещание обеспечить разрешение на проведение градостроительных работ.

До этого замначальника линейного управления МВД по Волгоградской области был отстранен от должности в связи с делом о получении крупной взятки. Его подозревают в получении вознаграждения в сумме не менее 260 тысяч рублей после оформления фиктивного контракта и подписания актов о якобы выполненных работах.

