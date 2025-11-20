МВД объявило в розыск брата лидера ОПГ «Махонинские»

МВД объявило в розыск Андрея Махонина, брата лидера ОПГ «Махонинские» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Александра Махонина, следует из данных в базе ведомства. Они проходят по уголовной статье об организации преступного сообщества.

Разыскиваемый фигурант был судим по многим другим статьям, включая несанкционированную торговлю подакцизными товарами, хулиганство и самоуправство. Обвинения в организации ОПГ предъявили после того, как 14 ноября объединение «Махонинские» признали экстремистским.

Александра Махонина 18 ноября отправили под домашний арест. В конце октября судебные приставы начали арестовывать имущество ОПГ в Челябинске. Генпрокуратура потребовала национализировать активы в размере 2,5 млрд рублей. В списке на арест по меньшей мере девять фирм. Среди них числятся торговые комплексы, магазины, строительные и медицинские фирмы, а также управляющая компания крупного спа-комплекса.

Группировка «Махонинские» существует с 1990-х годов. Ее участники придерживаются идей движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).