Лидера ОПГ «Махонинские» посадили под домашний арест

Суд в Челябинске избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для лидера ОПГ «Махонинские» Александра Махонина, который является фигурантом уголовного дела об организации преступного сообщества, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Он был задержан силовиками на прошлой неделе после судебного заседания.

Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 10 суток, — сказал собеседник агентства.

Махонину предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Это произошло после того, как 14 ноября Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры, признав объединение «Махонинские» экстремистским.

Ранее судебные приставы начали арестовывать имущество ОПГ в Челябинске. Генпрокуратура потребовала национализировать активы в размере 2,5 млрд рублей. В списке на арест по меньшей мере девять фирм. Среди них числятся торговые комплексы, магазины, строительные и медицинские фирмы, а также управляющая компания крупного спа-комплекса. Группировка «Махонинские» существует с 1990-х годов.