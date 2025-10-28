Начались аресты имущества ОПГ братьев Махониных на 2,5 млрд рублей В Челябинске начались аресты имущества ОПГ «Махонинские» на 2,5 млрд рублей

Судебные приставы начали арестовывать имущество группировки «Махонинские» в Челябинске, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Генпрокуратура требует национализировать активы в 2,5 млрд рублей.

ФССП начала арестовывать объекты «Махонинских» в Челябинске по иску Генпрокуратуры. Аресты проводят московские приставы, — отметили в правоохранительных органах.

Сейчас в списке на арест по меньшей мере девять фирм «Махонинских». Среди них числятся торговые комплексы, магазины, строительные и медицинские фирмы, а также управляющая компания крупного спа-комплекса. В список вошли «Юрьевский торговый комплекс», магазин «Ткани», компании «Армада», «Надежда», «Оргмедкорпорация», «Стройбизнессити», «Аквалэнд», «Антис» и «Медхимпро».

Группировка «Махонинские» существует с 1990-х годов, а ее участники придерживаются идей движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Ее создали братья Андрей и Александр Махонины.

Оба ранее привлекались к уголовной ответственности: Александр — за покушение на убийство в 1990 году, а Андрей — за хулиганство с причинением травм, незаконную торговлю алкоголем и самоуправство.

