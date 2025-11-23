Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 12:23

Мосгорсуд снял блокировку с четырех сайтов по продаже охотничьего оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мосгорсуд отменил блокировку сайтов четырех официальных магазинов, специализирующихся на продаже охотничьего оружия, передает ТАСС. Речь идет о магазинах «Оружейный дом «Орел», ООО «Барс», ООО «Люберецкий арсенал» и ООО «Охота», действующих в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Орле. Ранее они были заблокированы по требованию Бабушкинской межрайонной прокуратуры.

Прокуратура предположила, что некоторые сайты предоставляли возможность приобретения огнестрельного оружия без соблюдения необходимых процедур и с доставкой в различные города России и за ее пределы. Однако владельцы магазинов, указанных в этих сообщениях, подали апелляцию и предоставили доказательства, подтверждающие, что их деятельность соответствовала действующему законодательству. Все необходимые лицензии у этих организаций имеются.

Бабушкинская межрайонная прокуратура отозвала свои исковые требования, после чего суд принял решение прекратить производство по делам и отменить принятые ранее решения о блокировке сайтов. Доступ к заблокированным ресурсам был восстановлен.

Ранее сообщалось, что Банк России принял меры по ограничению доступа почти к 16 тыс. интернет-ресурсов за девять месяцев 2025 года. Эти сайты принадлежали нелегальным финансовым организациям или субъектам с признаками финансовых пирамид. По материалам ЦБ возбуждено 354 административных дела и принято более 480 других мер воздействия. Большинство заблокированных сайтов не успели проиндексироваться поисковыми системами.

Мосгорсуд
сайты
разблокировки
магазины
ружья
