Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 12:05

Мигрантам могут запретить покупку оружия

Депутаты ЛДПР предложили запретить мигрантам покупать шокеры и пневматику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Партия ЛДПР внесла в Государственную Думу законопроект, который направлен на ужесточение правил приобретения оружия для иностранных граждан, сообщила пресс-служба политического объединения. Законопроект предлагает ввести запрет на приобретение мигрантами пневматического оружия, электрошокеров, а также газовых и других распылителей и искровых разрядников без получения соответствующей лицензии.

В ЛДПР подчеркнули, что в действующем законодательстве возможность свободной покупки таких предметов сохраняется, в отличие от граждан России, которым они доступны только с 18 лет. Лидер партии Леонид Слуцкий заявил, что это создает риски для общественной безопасности.

Это последовательный шаг, направленный на укрепление национальной безопасности и защиту граждан России от мигрантского беспредела, — высказался Слуцкий.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов выразил мнение, что следует запретить принимать мигрантов на работу в ключевые отрасли российской экономики. По его словам, инициатива призвана защитить отечественный рынок труда. Он отметил, что оппоненты называли инициативу недальновидной и популистской, прогнозируя остановку целых отраслей.

Госдума
мигранты
оружие
Леонид Слуцкий
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кремль опубликовал русский текст итоговой декларации саммита G20
США включили в план по Украине амнистию для Зеленского
Лучшие рецепты с сыром! Сырное настроение: идеи, быстрые блюда и подсказки
Командир бригады «Пятнашка» раскрыл проблему ВСУ в обороне
В России обвинили американцев в искажении истории Нюрнбергского процесса
Губернатор принял срочные меры после удара ВСУ по Шатурской ГРЭС
Сам себе хакер: выясняем, почему тормозит компьютер и как это исправить
Какую незамерзайку выбрать на зиму-2025: рейтинг и какая не вредит омывателю
Уехавшего из России ведущего «Модного приговора» могут арестовать
Военкор рассказал, как от украинцев скрывают реальное число потерь
Магнитные бури сегодня, 23 ноября: что будет завтра, сонливость, апатия
Глава ФПБК Бородин подал в суд на Пугачеву
Водитель оказался в розыске из-за нарушившего ПДД ребенка
В крупнейшем аэропорту России сняли запрет на полеты
Писатель Рой раскрыл роль Степашина и Мединского в помощи фронту и Донбассу
Названо число покинувших Белгородскую область из-за атак ВСУ людей
НАБУ подготовило обвинение против Умерова
В Минобороны сообщили о поражении важных объектов украинской инфраструктуры
В Госдуме назвали возможные рычаги давления Трампа на Зеленского и Евросоюз
Скандально известного российского блогера задержали в Эмиратах
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.