Мигрантам могут запретить покупку оружия

Партия ЛДПР внесла в Государственную Думу законопроект, который направлен на ужесточение правил приобретения оружия для иностранных граждан, сообщила пресс-служба политического объединения. Законопроект предлагает ввести запрет на приобретение мигрантами пневматического оружия, электрошокеров, а также газовых и других распылителей и искровых разрядников без получения соответствующей лицензии.

В ЛДПР подчеркнули, что в действующем законодательстве возможность свободной покупки таких предметов сохраняется, в отличие от граждан России, которым они доступны только с 18 лет. Лидер партии Леонид Слуцкий заявил, что это создает риски для общественной безопасности.

Это последовательный шаг, направленный на укрепление национальной безопасности и защиту граждан России от мигрантского беспредела, — высказался Слуцкий.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов выразил мнение, что следует запретить принимать мигрантов на работу в ключевые отрасли российской экономики. По его словам, инициатива призвана защитить отечественный рынок труда. Он отметил, что оппоненты называли инициативу недальновидной и популистской, прогнозируя остановку целых отраслей.