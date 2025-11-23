Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 12:02

В Британии выделят 50 млн фунтов на производство важных минералов

Британия планирует увеличить производство критических минералов к 2035 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Великобритания собирается нарастить собственное производство критических минералов к 2035 году, сообщается на сайте правительства страны. Отмечается, что на реализацию этой инициативы предусмотрено финансирование в размере до 50 млн фунтов стерлингов (5 млрд рублей).

Новая стратегия по критических минералам устанавливает цель по удовлетворению 10% потребностей Великобритании в минералах путем производства внутри страны и 20% — путем переработки к 2035 году. <...> Сектор критически важных минеральных ресурсов обеспечивает более 50 тыс. рабочих мест, — говорится в заявлении.

По расчетам британских властей, внутренний спрос на медь к 2035 году должен почти удвоиться, а потребность в литии — вырасти в 12 раз. В соответствии с обновленной стратегией Лондон намерен обеспечить выпуск не менее 50 тыс. тонн лития на своей территории в течение следующего десятилетия.

Ранее сообщалось, что США, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Туркмения условились укреплять экономическое сотрудничество, включая поставки энергии, развитие мирного атома и добычу критически важных минералов. Они намерены продолжить сотрудничество, чтобы изучать новые месторождения и развивать промышленность с более высокой прибылью.

Великобритания
металлы
минералы
производства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кремль опубликовал русский текст итоговой декларации саммита G20
США включили в план по Украине амнистию для Зеленского
Лучшие рецепты с сыром! Сырное настроение: идеи, быстрые блюда и подсказки
Командир бригады «Пятнашка» раскрыл проблему ВСУ в обороне
В России обвинили американцев в искажении истории Нюрнбергского процесса
Губернатор принял срочные меры после удара ВСУ по Шатурской ГРЭС
Сам себе хакер: выясняем, почему тормозит компьютер и как это исправить
Какую незамерзайку выбрать на зиму-2025: рейтинг и какая не вредит омывателю
Уехавшего из России ведущего «Модного приговора» могут арестовать
Военкор рассказал, как от украинцев скрывают реальное число потерь
Магнитные бури сегодня, 23 ноября: что будет завтра, сонливость, апатия
Глава ФПБК Бородин подал в суд на Пугачеву
Водитель оказался в розыске из-за нарушившего ПДД ребенка
В крупнейшем аэропорту России сняли запрет на полеты
Писатель Рой раскрыл роль Степашина и Мединского в помощи фронту и Донбассу
Названо число покинувших Белгородскую область из-за атак ВСУ людей
НАБУ подготовило обвинение против Умерова
В Минобороны сообщили о поражении важных объектов украинской инфраструктуры
В Госдуме назвали возможные рычаги давления Трампа на Зеленского и Евросоюз
Скандально известного российского блогера задержали в Эмиратах
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.