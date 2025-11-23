В Британии выделят 50 млн фунтов на производство важных минералов Британия планирует увеличить производство критических минералов к 2035 году

Великобритания собирается нарастить собственное производство критических минералов к 2035 году, сообщается на сайте правительства страны. Отмечается, что на реализацию этой инициативы предусмотрено финансирование в размере до 50 млн фунтов стерлингов (5 млрд рублей).

Новая стратегия по критических минералам устанавливает цель по удовлетворению 10% потребностей Великобритании в минералах путем производства внутри страны и 20% — путем переработки к 2035 году. <...> Сектор критически важных минеральных ресурсов обеспечивает более 50 тыс. рабочих мест, — говорится в заявлении.

По расчетам британских властей, внутренний спрос на медь к 2035 году должен почти удвоиться, а потребность в литии — вырасти в 12 раз. В соответствии с обновленной стратегией Лондон намерен обеспечить выпуск не менее 50 тыс. тонн лития на своей территории в течение следующего десятилетия.

Ранее сообщалось, что США, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Туркмения условились укреплять экономическое сотрудничество, включая поставки энергии, развитие мирного атома и добычу критически важных минералов. Они намерены продолжить сотрудничество, чтобы изучать новые месторождения и развивать промышленность с более высокой прибылью.