08 ноября 2025 в 09:52

США и Центральная Азия укрепляют партнерство в энергетике и минералах

Погрузка уранового грунта в вагонетки Погрузка уранового грунта в вагонетки Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

США, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Туркмения условились укреплять экономическое сотрудничество, включая поставки энергии, развитие мирного атома и добычу критически важных минералов, сообщила пресс-служба МИД Казахстана. Такая договоренность закреплена в рамках дипломатической платформы С5+1.

Продолжить участие в диалоге C5+1 по критическим минералам для содействия геологическим исследованиям, инвестициям в добычу и переработку, а также стимулирования развития производства с высокой добавленной стоимостью, включая перерабатывающие отрасли, — сказано в сообщении.

Страны договорились вместе работать над стабильными и безопасными поставками энергии, а также развивать добычу и переработку редких минералов. В документе отмечается, что они хотят продолжить сотрудничество, чтобы изучать новые месторождения и развивать промышленность с более высокой прибылью.

Особое внимание страны уделили улучшению логистики — хотят развивать Транскаспийский маршрут и соединить его с «маршрутом президента США Дональда Трампа во имя мира и процветания». Это нужно, чтобы сделать перевозку грузов, передачу данных и поставки энергии более безопасными и стабильными для региона и всего мира.

Кроме того, участники заявили о намерении продвигать сотрудничество в сфере мирного атома, развивать кадровый потенциал и внедрять гражданские ядерные технологии в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Трамп является великим государственным деятелем, посланным свыше, для возвращения традиционных ценностей и здравого смысла в политику США. Он предположил, что курс американского лидера поддерживают во всем мире.

