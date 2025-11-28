День матери
28 ноября 2025 в 14:15

Россиянам рассказали, как отличить налоговиков от мошенников

Минфин: ФНС не запрашивает личные данные и не просит перейти по ссылкам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Представители ФНС не запрашивают личные данные и не просят перейти по ссылкам, сообщили в Telegram-канале Минфина России. Таким образом ведомство прокомментировало возможный рост активности мошенников в преддверии истечения срока уплаты налога на имущество.

Неизвестные лица могут позвонить и сообщить о неуплаченных налогах, задолженности, необходимости подать декларацию или предоставить дополнительные документы на личном приеме, — уточнили в министерстве.

Ранее стало известно, что в преддверии Нового года мошенники активизировались и начали создавать фейковые интернет-магазины с красной икрой и морепродуктами. Злоумышленники заманивают людей на фишинговые сайты. Россиян призвали доверять только проверенным торговым точкам.

До этого МВД рассказало о самых распространенных схемах мошенничества в Roblox. Злоумышленники предлагают детям приобрести игровые пропуска и облики, а также приглашают на фальшивые испытания, где просят ввести логин и пароль. Такие действия могут привести к краже денег или потере аккаунта.

