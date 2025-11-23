Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 17:13

Названы самые частые схемы обмана в популярной у подростков игре

МВД: мошенники продают детям в Roblox поддельные игровые пропуски

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В МВД перечислили самые частые схемы обмана в популярной у детей многопользовательской игровой платформы Roblox, советами о том, как себя обезопасить, поделилась пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Чаще всего обманщики предлагают детям одноразовые игровые пропуски, обещающие некие особые функции.

На втором месте — продажа платных скинов и одежды для персонажей без эффектов, а также приглашения на поддельные «испытания», где детей убеждают вводить логин и пароль. Игрокам также предлагают купить игровую валюту вне официального магазина. Зачастую, эти сделки часто заканчиваются кражей средств или аккаунта.

В ведомстве родителям рекомендовали заранее объяснить детям, на что стоит обращать внимание. Правоохранители также советуют сразу установить правило: любые покупки, регистрации, привязка почты или переход по внешним ссылкам ребенка должны происходить вместе с родителями или под их контролем.

Ранее в МВД сообщили, что телефонные мошенники, обманывающие детей, используют те же манипуляции, что и со взрослыми, однако, они чаще маскируются под работников образовательных организаций. Злоумышленники начинают разговор с ребенком, используя такие предлоги, как «проблемы с доступом к электронному дневнику» или ссылаются на необходимость «зарегистрироваться в образовательном ресурсе».

дети
интернет
мошенники
Roblox
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушел из жизни известный художник и поэт
Зимняя рыбалка чуть не кончилась трагедией для 13 мужчин
Школьник перевел больше 650 тыс. рублей мошенникам
«На коленях умоляла»: бывшая жена популярного российского комика о разводе
Жители Финляндии выйдут на улицы в защиту открытой границы с Россией
Ярмольника вынудили оправдываться из-за собак за рулем
Аналитик рассказала, когда выгоднее всего открывать вклады
В Кремле рассказали о заманчивых предложениях от недружественных стран
В США указали на важную деталь в западных поставках систем ПВО Украине
Сийярто раскрыл, кто пытается сорвать мирный план США по Украине
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне мирного плана Трампа
Названы самые частые схемы обмана в популярной у подростков игре
На Камчатке снова произошло землетрясение
Политолог ответил, состоится ли на следующей неделе визит Зеленского в США
Президент Бразилии развеселил журналистов обращением к переводчику
Скончался 24-летний экс-защитник «Амурских тигров»
Представители науки и бизнеса России и Индии договорились о сотрудничестве
Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
В США назвали условие Киева для обсуждения с Россией обмена территориями
Россиянам напомнили о досрочных январских пенсиях
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.