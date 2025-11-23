Названы самые частые схемы обмана в популярной у подростков игре

В МВД перечислили самые частые схемы обмана в популярной у детей многопользовательской игровой платформы Roblox, советами о том, как себя обезопасить, поделилась пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Чаще всего обманщики предлагают детям одноразовые игровые пропуски, обещающие некие особые функции.

На втором месте — продажа платных скинов и одежды для персонажей без эффектов, а также приглашения на поддельные «испытания», где детей убеждают вводить логин и пароль. Игрокам также предлагают купить игровую валюту вне официального магазина. Зачастую, эти сделки часто заканчиваются кражей средств или аккаунта.

В ведомстве родителям рекомендовали заранее объяснить детям, на что стоит обращать внимание. Правоохранители также советуют сразу установить правило: любые покупки, регистрации, привязка почты или переход по внешним ссылкам ребенка должны происходить вместе с родителями или под их контролем.

Ранее в МВД сообщили, что телефонные мошенники, обманывающие детей, используют те же манипуляции, что и со взрослыми, однако, они чаще маскируются под работников образовательных организаций. Злоумышленники начинают разговор с ребенком, используя такие предлоги, как «проблемы с доступом к электронному дневнику» или ссылаются на необходимость «зарегистрироваться в образовательном ресурсе».