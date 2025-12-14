Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Песков емко ответил на вопрос о призыве Рютте «сражаться с русскими»

Песков назвал безответственным призыв Рютте готовиться к войне с Россией

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не понимает, о чем говорит, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал безответственным призыв главы Североатлтантического альянса «сражаться с русскими», пишет ТАСС.

К сожалению, господин Рютте, делая такие безответственные заявления просто не понимает, о чем он говорит, — отметил Песков.

Ранее Рютте заявил, что европейские страны должны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми «сражаться с русскими». Он отметил, что речь идет о якобы возможности нападения России на ЕС.

Министр иностранных дел РФ между тем Сергей Лавров подчеркнул, что страны Евросоюза в настоящее время готовы пойти на «любое жульничество» в отношении России. По его словам, в первую очередь это касается изъятия замороженных на Западе активов государства.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь отметила, что Альянс порвала все нормальные связи с Москвой. Дипломат отметила, что заявления о ликвидации Совета Россия — НАТО не имеют большого значения на фоне текущей ситуации.

