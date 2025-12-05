ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 13:54

Захарова обвинила НАТО в уничтожении нормальных контактов с Россией

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Североатлантический альянс порвал все нормальные связи с Москвой, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, заявления о ликвидации Совета Россия — НАТО не имеют большого значения на фоне текущей ситуации, передает ТАСС.

Это очень сложно комментировать, потому что на фоне всех остальных агрессивных заявлений, которые были сделаны, и шагов по буквально уничтожению нормальных — не то чтобы хороших или дружеских, а просто хотя бы нормальных — даже не отношений, а контактов, это все даже не имеет какого-то большого значения, — сказала дипломат.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что генсек НАТО Марк Рютте заявил о ликвидации Совета Россия — НАТО и Основополагающего акта Россия — НАТО. По его словам, теперь эти документы прекращают свое действие.

До этого депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что экономические факторы препятствуют нормализации отношений между НАТО и Россией. По ее мнению, Альянс был основан с целью противостояния России. Журова отметила, что рост финансовых взносов европейских стран и американский бюджет, где Москва указана как стратегический противник, делают возможность «дружбы» между ними крайне маловероятной.

