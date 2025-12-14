В Одессе сообщили о последствиях ночных взрывов

В Одессе сообщили о последствиях ночных взрывов Глава ОВА Кипер: в Одессе повреждена энергетическая инфраструктура

Взрывы ночью в Одессе привели к повреждению критической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. Украинский чиновник не привел подробностей.

Зафиксировано повреждение объектов энергетической, транспортной, промышленной инфраструктуры, — написал он.

Накануне, 13 декабря, глава городской военной администрации Одессы Сергей Лысак заявил, что значительная часть города лишилась отопления и водоснабжения. Тогда Кипер проинформировал, что в результате массированного ракетного удара были повреждены объекты энергетики.

Ранее сообщалось, что жители поселка Крюковщина в Киевской области Украины перекрыли дорогу, протестуя против длительных отключений электричества. Населенный пункт остается без света уже двое суток.

До этого украинское Минэнерго сообщало о повреждении энергетических объектов в восьми областях — Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской. Кроме того, по всей Украине ввели почасовые графики отключений.