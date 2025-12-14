Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 12:45

Российские войска оставили ВСУ без важного ресурса

МО: российские войска атаковали склады горючего и места размещения ВСУ

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Российские войска нанесли удары по складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских военных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщили в Министерстве обороны России. Поражение было нанесено силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что военнослужащие Восточной группировки войск за минувшие сутки завершили освобождение населенного пункта Варваровка в Запорожской области. Подразделения продолжают продвижение вглубь обороны противника.

Кроме того, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что освобождение Северска на севере республики создает условия для дальнейшего продвижения на Славянск. Он отметил, что данный город представляет собой важный опорный пункт ВСУ. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

