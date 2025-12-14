Российские войска нанесли удары по складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских военных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщили в Министерстве обороны России. Поражение было нанесено силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что военнослужащие Восточной группировки войск за минувшие сутки завершили освобождение населенного пункта Варваровка в Запорожской области. Подразделения продолжают продвижение вглубь обороны противника.

Кроме того, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что освобождение Северска на севере республики создает условия для дальнейшего продвижения на Славянск. Он отметил, что данный город представляет собой важный опорный пункт ВСУ. В Минобороны России эту информацию не комментировали.