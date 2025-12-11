Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 17:45

Названа следующая возможная цель ВС РФ после Северска

Кимаковский: освобождение Северска открывает путь на Славянск

Фото: РИА Новости
Освобождение Северска на севере Донецкой Народной Республики создает условия для дальнейшего продвижения на Славянск, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что город является важным опорным пунктом ВСУ. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Славянск — следующий крупный хаб ВСУ на севере республики. С освобождением Северска к нему открывается дорога, — рассказал он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин получил подробные доклады о полном освобождении Северска. Он отметил, что это была одна из тем совещания по текущей ситуации в зоне СВО.

Российский лидер назвал динамику освобождения Донбасса и Новороссии хорошей. По его словам, взятие под контроль территорий идет в соответствии с замыслами Генштаба.

Также появилась информация, что российская армия освободила село Лиман, которое находится в Харьковской области. Как подчеркнули в Минобороны РФ, задачу выполнили бойцы Северной группировки войск. Населенный пункт расположен в Змиевском районе и является административным центром Лиманского сельского совета. В семи километрах от Лимана протекает река Северский Донец.

