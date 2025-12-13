Портовая инфраструктура не выдержала натиска ВС России

Армия России атаковала объекты портовой инфраструктуры противника, которые использовались в интересах украинских военнослужащих, передает Минобороны РФ. В пресс-службе оборонного ведомства добавили, что российские войска поразили места хранения боеприпасов и пункты дислокации наемников.

Нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам с боеприпасами, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров. Кроме того, ведется зачистка населенных пунктов Светлое и Гришино.

До этого ВСУ предприняли попытку прорыва из района Шевченко у границы ДНР и Днепропетровской области на северную окраину Красноармейска. В Минобороны рассказали, что противник передвигался на мотоциклах и танках. Было уничтожено более 60 бойцов ВСУ.