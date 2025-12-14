Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 11:00

Десант волшебников: Деды Морозы и Снегурочки пришли в гости к больным детям

В Москве провели новогоднюю акцию для юных пациентов больницы имени Пирогова

Акция «Новогодний десант Дедов Морозов и Снегурочек» у Российской детской клинической больницы в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Акция «Новогодний Десант Дедов Морозов и Снегурочек» состоялась в Российской детской клинической больнице имени Пирогова в Москве. Волшебники и их внучки под аккомпанемент оркестра спустились с крыш на тросах и поднялись на автомобильных вышках к окнам палат, чтобы поздравить маленьких пациентов с наступающим Новым годом.

Также для ребят организовали выступление фокусников и мастер-классы, а еще показали новогодний спектакль. Кроме того, на мероприятии были обустроены фудкорт и фотозона. Юные пациенты смогли расписать шоперы светоотражающими красками, изготовить поделки из фетра, раскрасить новогодние игрушки и своими руками сделать светильники и лампочки.

Праздничное настроение создавали аниматоры в костюмах Фиксиков от ПАО «Россети Московский регион», Гринча и «Лампочки» от АО «ОЭК», динозавра и Снежной королевы от АО «Москоллектор», а также талисмана АО «Мослифт» – Добрыни Лифтовича.

Акцию «Новогодний Десант Дедов Морозов и Снегурочек» впервые провели в 2019 году по инициативе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. За эти годы она прошла более чем в 50 российских регионах, в ней участвовали свыше 500 человек.

Самые яркие кадры с мероприятия — в галерее NEWS.ru.

Акция «Новогодний десант Дедов Морозов и Снегурочек» у Российской детской клинической больницы в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
