В Минобороны отчитались о работе ПВО за сутки Минобороны РФ: ПВО уничтожило 290 беспилотников ВСУ за сутки

Российские средства ПВО сбили за сутки четыре управляемые авиационные бомбы и 290 беспилотников ВСУ, рассказали в Минобороны РФ. Как сообщается, БПЛА были самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 290 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что два новых украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать территорию Москвы. По его словам, воздушные цели были ликвидированы силами противовоздушной обороны МО России.

До этого стало известно, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над Московской областью. Как передавала пресс-служба Минобороны РФ, из них 32 БПЛА сбили над Москвой. Всего силы ПВО сбили 287 беспилотников ВСУ. В оборонном ведомстве уточнили, что больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 118 единиц.

Также сообщалось, что в воздушном пространстве Ленинградской области был введен режим опасности беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в это время возможно снижение скорости мобильного интернета.