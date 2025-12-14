Вице-премьер Италии, лидер партии «Лиги» Маттео Сальвини выступил против конфронтации с Россией и заявил о необходимости мирного диалога, сообщает агентство Askanews. Он также обвинил руководство Франции и Германии в бойкоте процесса мирного урегулирования на Украине, мотивируя это их желанием отвлечь внимание от внутренних трудностей.

Мы не воюем с Россией. Я не хочу, чтобы мои дети воевали против России. Когда у страны есть 6 тыс. ядерных боеголовок, лучший путь вперед — это диалог, — сказал Сальвини.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема высказался за возобновление контактов с Россией. Политик сообщил о своей готовности лично прибыть в Москву и, вслед за американским президентом Дональдом Трампом, публично поддержать мирную позицию.

Кроме того, портал Steigan заявил, что после завершения кризиса на Украине европейские государства, возможно, продолжат провокационные действия в отношении России. Вместе с тем, авторы материала призвали ЕС не обольщаться мыслью о возможности противостоять Москве через Киев без угрозы для собственной безопасности.