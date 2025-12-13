Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 12:30

«Наш враг — Евросоюз»: в Финляндии сделали громкое заявление о диалоге с РФ

Финский политик Мема призвал восстановить диалог с Россией

Финляндия, Хельсинки Финляндия, Хельсинки Фото: Shutterstock/FOTODOM
Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал к восстановлению диалога с Россией, подчеркнув, что страна не является врагом. В социальной сети X он заявил, что лично готов посетить Москву и повторить слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о мире.

Россия — не наш враг. Администрация США при президенте Трампе ясно и громко заявила об этом. Наш враг — Европейский союз, работающий против народа. <...> Мы должны отменить опасный план ЕС по перевооружению, мы должны избежать войны против России, восстановить диалог, — написал финский парламентарий.

Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман заявил, что среди действующего европейского руководства есть «чертова уйма отморозков». По его мнению, регулярные заявления еврочиновников о якобы российской угрозе и подготовке к боестолкновению могут привести к катастрофическим последствиям.

Генсек НАТО Марк Рютте между тем заявил, что европейские страны должны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми «сражаться с русскими». Речь идет о якобы возможности нападения России на ЕС, уточнил он во время пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

