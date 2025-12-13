Третье транспортное кольцо Москвы парализовало из-за аварии

Движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) Москвы было затруднено из-за ДТП, сообщил столичный Дептранс и попросил водителей заранее подбирать альтернативные маршруты. По его информации, вскоре проезд удалось восстановить.

На внешней стороне ТТК (в районе Рижской эстакады) произошло ДТП. <…> Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда. <…> Движение на внешней стороне ТТК восстановлено, — говорится в сообщениях департамента.

Ранее сообщалось, что более 20 автомобилей столкнулись в районе 271 км на участке автодороги «Тамбов-Пенза». В результате трассу пришлось полностью перекрыть в оба направления. Решение о полном закрытии трассы было принято из-за сильной метели и для устранения последствий ДТП.

До этого в городе Бугуруслан под Оренбургом произошло ДТП, в котором погиб 18-летний парень и еще пять человек пострадали. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Как рассказали в полиции, на улице Выездной «Калина» не уступила дорогу «Ниве» при развороте.