21 сентября 2025 в 20:29

В Москве лихач на моноколесе ехал за грузовиком и попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве водители, проезжающие вечером 20 сентября по Третьему транспортному кольцу, сняли на видео мужчину на моноколесе, который на высокой скорости пристроился за грузовиком и постоянно смотрел в телефон, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как видно на записи, мужчина надел мотошлем, а также некоторые элементы защиты на руки и колени.

Водители сняли гонщика вчера вечером верхом на моноколесе, мчащегося по дороге со скоростью потока машин, 60–65 км/ч, — говорится в публикации.

Ранее в Сети появилась видеозапись момента, как 21-летняя девушка на моноколесе, которая выехала со второстепенной дороги, попала под колеса самосвала в Московской области. От удара ее отбросило на встречные машины, она получила серьезные травмы и прибывшим на место врачам оставалось лишь констатировать смерть.

До этого в Ленинградской области родители не смогли удержать двухлетнего ребенка, и он внезапно выбежал через открытую калитку с территории частного дома на проезжую часть и угодил под колеса проезжавшего автомобиля. 75-летний водитель не успел вовремя среагировать, и малыша экстренно доставили в больницу.

