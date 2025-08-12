Появилось видео гибели девушки на моноколесе после ДТП с грузовиком

Момент смертельного ДТП в Московской области с участием грузовика и девушки на моноколесе попал на видео, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». На кадрах видно, как 21-летняя россиянка, управляя СИМ, выехала со второстепенной дороги на главную и столкнулась с грузовым автомобилем марки Shacman.

После столкновения тело девушки отбросило под колеса белого Hyundai. Проезжавшие мимо машины начали останавливаться, чтобы оценить состояние пострадавшей и оказать посильную помощь. Однако россиянка скончалась на месте ЧП до приезда медиков.

Трагедия произошла вечером на пятом километре автодороги МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. Что стало с водителем грузовика, пока неизвестно.

Ранее курьер на электросамокате сбил пятилетнюю девочку на Московском шоссе в Рязани. По предварительной информации, он протащил ребенка по асфальту несколько метров и скрылся. У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, родители написали заявление в полицию.