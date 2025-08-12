Девушка на моноколесе разбилась насмерть после столкновения с грузовиком

Девушка на моноколесе разбилась насмерть после столкновения с грузовиком В Подмосковье девушка на моноколесе врезалась в грузовик и погибла

Девушка ехала по трассе на моноколесе и врезалась в грузовик марки Shacman, в результате чего погибла, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. По информации ведомства, трагедия произошла на пятом километре автодороги МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД.

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Ленинском городском округе с участием девушки на моноколесе, — говорится в сообщении.

21-летняя россиянка выехала со второстепенной дороги на главную, где столкнулась с грузовым автомобилем. Отмечается, что девушка погибла на месте до приезда медиков. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в поселке Песочное под Санкт-Петербургом произошло страшное ДТП с участием двухлетнего ребенка. Он внезапно выбежал на проезжую часть с территории частного домовладения и попал под колеса автомобиля Hyundai. 75-летний водитель среагировать на происходящее не успел. В итоге малыша экстренно доставили в больницу.

До этого в Ленинградской области 45-летний водитель квадроцикла разбился насмерть из-за столкновения с деревом. На одном из поворотов мужчина не смог удержать транспортное средство на дороге, вылетел за пределы проезжей части, а после съехал в кювет.