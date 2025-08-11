Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 14:03

Страшное ДТП с участием двухлетнего ребенка произошло под Петербургом

Пожилой мужчина на авто сбил двухлетнего мальчика под Петербургом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В поселке Песочное под Санкт-Петербургом произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маленького ребенка, сообщили представители ГАИ по Петербургу и Ленобласти в Telegram-канале. Двухлетний малыш внезапно выбежал на проезжую часть с территории частного домовладения и попал под колеса автомобиля Hyundai.

По предварительным данным, 75-летний водитель не успел среагировать на внезапное появление ребенка на проезжей части, говорится в сообщении. Мальчика с места происшествия экстренно доставили в медицинское учреждение. Сотрудники ГАИ начали служебную проверку по факту случившегося.

Ранее на 12-м километре автодороги Кашира — Серебряные Пруды — Узловая произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. По данным пресс-службы ГУ МВД по Московской области, авария унесла жизни трех человек, среди которых был ребенок. Трагедия случилась около 19:20.

Кроме того, в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Саратовской области погибли женщина и двое детей. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

ДТП
дети
автомобили
Cанкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тимати показал новорожденную дочь на фоне слухов о разрыве с возлюбленной
«Психология любого неудачника»: Крутой жестко ответил на критику певца
На Западе указали на триумф Путина в предстоящей встрече с Трампом
Тарифный «молот» Трампа может разорить Швейцарию
Землетрясение в Турции: что известно, сколько погибших, риски для Крыма
Прима-балерина Большого театра поддержала создание Дня артиста
Психолог объяснила, как избежать стресса при выходе из отпуска
В Колумбии скончался раненный при покушении кандидат в президенты
На Украине объявили в розыск российского депутата
У Путина появился еще один спецпредставитель
В ЛДПР вспомнили, как Жириновский обматерил Пугачеву
Врач дала советы, как вернуть здоровье сердцу после вредных привычек
Раскрыто, в чем обвиняют задержанного заммэра Салехарда
Стало известно, закупку какой формы для российских войск запретил Путин
В Совфеде отреагировали на идею отменить домашние задания в школах
Игуменья Зосимой пустыни высказалась об актрисе Екатерина Васильевой
Зеленского уличили в «лихорадочной» подготовке к встрече Путина и Трампа
«Элемент разложения морали»: в Госдуме разнесли «Битву экстрасенсов»
Один из самых популярных мессенджеров сломался у сотен пользователей
Спрыгнувшего с поезда в Литве россиянина задержали в другой стране
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.