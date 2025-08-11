Страшное ДТП с участием двухлетнего ребенка произошло под Петербургом Пожилой мужчина на авто сбил двухлетнего мальчика под Петербургом

В поселке Песочное под Санкт-Петербургом произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маленького ребенка, сообщили представители ГАИ по Петербургу и Ленобласти в Telegram-канале. Двухлетний малыш внезапно выбежал на проезжую часть с территории частного домовладения и попал под колеса автомобиля Hyundai.

По предварительным данным, 75-летний водитель не успел среагировать на внезапное появление ребенка на проезжей части, говорится в сообщении. Мальчика с места происшествия экстренно доставили в медицинское учреждение. Сотрудники ГАИ начали служебную проверку по факту случившегося.

Ранее на 12-м километре автодороги Кашира — Серебряные Пруды — Узловая произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. По данным пресс-службы ГУ МВД по Московской области, авария унесла жизни трех человек, среди которых был ребенок. Трагедия случилась около 19:20.

Кроме того, в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Саратовской области погибли женщина и двое детей. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести.