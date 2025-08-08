Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 22:47

Двое детей погибли в жесткой аварии в Саратовской области

В ДТП с двумя иномарками в Саратовской области погибли женщина и двое детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На трассе в Саратовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека — женщина и двое детей, еще четыре человека получили ранения, сообщили в пресс-службе правительства региона. Причины и обстоятельства происшествия выясняются; на месте работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД.

По данным начальника управления региональной безопасности Юрия Юрина, сообщение о ДТП поступило в службу «112» в 19:38 (18:38 мск). Авария произошла в Лысогорском районе вблизи села Липовка: столкнулись Peugeot и Toyota. По словам Юрина, из Peugeot погибла женщина, из Toyota — двое детей; еще двое детей и двое взрослых госпитализированы. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали тела погибших.

В пресс‑службе областной Госавтоинспекции уточнили, что за рулем Peugeot была женщина 1955 года рождения, за рулем Toyota — мужчина 1988 года рождения. Погибли мальчики пяти лет и одного года.

Ранее столкновение грузовика и легкового автомобиля на трассе Кашира — Серебряные Пруды — Узловая унесло жизни трех человек, включая ребенка. Авария произошла вечером 7 августа примерно в 19:20 на 12-м километре автодороги.

