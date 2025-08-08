Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 02:08

«Ребенок среди погибших»: ДТП в Кашире унесло жизни трех человек

МВД по Московской области сообщило о гибели трех человек в аварии в Кашире

Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Столкновение грузовика и легкового автомобиля на трассе Кашира — Серебряные Пруды — Узловая унесло жизни трех человек, включая ребенка. Авария произошла вечером 7 августа примерно в 19:20 на 12-м километре автодороги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки «Ситрак», при повороте налево не пропустил легковой автомобиль ВАЗ и совершил с ним столкновение, — указано в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗа и двое пассажиров, включая несовершеннолетнего, погибли на месте до приезда скорой помощи. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ. На месте работали следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на 22-м километре федеральной трассы «Кола» в Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. Количество пострадавших увеличилось до семи человек, включая пятерых пассажиров автобуса и обоих водителей.

ДТП
автоавария
Подмосковье
погибшие
