«Ребенок среди погибших»: ДТП в Кашире унесло жизни трех человек

Столкновение грузовика и легкового автомобиля на трассе Кашира — Серебряные Пруды — Узловая унесло жизни трех человек, включая ребенка. Авария произошла вечером 7 августа примерно в 19:20 на 12-м километре автодороги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки «Ситрак», при повороте налево не пропустил легковой автомобиль ВАЗ и совершил с ним столкновение, — указано в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗа и двое пассажиров, включая несовершеннолетнего, погибли на месте до приезда скорой помощи. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ. На месте работали следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
