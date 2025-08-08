Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 01:40

МВД раскрыло число пострадавших в аварии с автобусом под Петербургом

МВД РФ: число пострадавших в ДТП с автобусом под Петербургом выросло до семи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На 22-м километре федеральной трассы «Кола» в Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. По последним данным МВД РФ по региону, количество пострадавших увеличилось до семи человек, включая пятерых пассажиров автобуса и обоих водителей.

Предварительно, пострадали пять пассажиров автобуса и водители обоих транспортных средств. Двое из пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, — сообщили в полиции.

Авария произошла около 20:20 по московскому времени. Грузовик врезался в стоящий автобус маршрута № 565.

По словам председателя Комитета по транспорту Ленобласти Михаила Присяжнюка, предварительная проверка исключает вину водителя автобуса. Он добавил, что в 2025 году было несколько аналогичных происшествий, и ни в одном из них вины водителя автобуса не было.

Автобус новый, прошедший технический осмотр, водитель <...> режим труда и отдыха не нарушал, двигался на первом часе управления транспортным средством, — подчеркнул Присяжнюк.

Сейчас на месте работают следственные группы, устанавливающие все обстоятельства происшествия. Особое внимание уделяется техническому состоянию грузовика и действиям его водителя.

Ранее в Курганинском районе Краснодарского края водитель автомобиля Lada Vesta протаранил дом. Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 августа около 00:40 на улице Мира в станице Петропавловской. В результате аварии пострадали два человека.

аварии
автобусы
МВД
Ленобласть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Британский наемник погиб под Харьковом сразу после вступления в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.