МВД раскрыло число пострадавших в аварии с автобусом под Петербургом МВД РФ: число пострадавших в ДТП с автобусом под Петербургом выросло до семи

На 22-м километре федеральной трассы «Кола» в Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. По последним данным МВД РФ по региону, количество пострадавших увеличилось до семи человек, включая пятерых пассажиров автобуса и обоих водителей.

Предварительно, пострадали пять пассажиров автобуса и водители обоих транспортных средств. Двое из пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, — сообщили в полиции.

Авария произошла около 20:20 по московскому времени. Грузовик врезался в стоящий автобус маршрута № 565.

По словам председателя Комитета по транспорту Ленобласти Михаила Присяжнюка, предварительная проверка исключает вину водителя автобуса. Он добавил, что в 2025 году было несколько аналогичных происшествий, и ни в одном из них вины водителя автобуса не было.

Автобус новый, прошедший технический осмотр, водитель <...> режим труда и отдыха не нарушал, двигался на первом часе управления транспортным средством, — подчеркнул Присяжнюк.

Сейчас на месте работают следственные группы, устанавливающие все обстоятельства происшествия. Особое внимание уделяется техническому состоянию грузовика и действиям его водителя.

