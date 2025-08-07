Кирпичный дом едва не рухнул после «встречи» с отечественной легковушкой В Краснодарском крае Lada Vesta протаранила частный дом

В Курганинском районе водитель автомобиля Lada Vesta протаранил дом, пишет Telegram-канал «Краснодар и край». Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 августа около 00:40 на улице Мира в станице Петропавловской. В результате аварии пострадали два человека.

По предварительным данным, 24-летний мужчина за рулем отечественной легковушки не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим наездом на электроопору и дом. Водитель и его 27-летний пассажир были госпитализированы с травмами в Лабинскую центральную районную больницу.

Ранее мотоциклист погиб в результате столкновения с Kia Rio на Шмитовском проезде в Москве. Женщина-водитель автомобиля не заметила байкера, который ехал сзади, и начала поворот налево. Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков.

До этого в Красном Селе под Петербургом водитель каршеринга на Kia Rio протаранил остановку с людьми. В результате аварии погибла женщина, еще одна пострадавшая госпитализирована. Виновник ДТП с переломами попытался скрыться, но его задержали.