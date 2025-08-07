Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 19:52

Кирпичный дом едва не рухнул после «встречи» с отечественной легковушкой

В Краснодарском крае Lada Vesta протаранила частный дом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Курганинском районе водитель автомобиля Lada Vesta протаранил дом, пишет Telegram-канал «Краснодар и край». Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 августа около 00:40 на улице Мира в станице Петропавловской. В результате аварии пострадали два человека.

По предварительным данным, 24-летний мужчина за рулем отечественной легковушки не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим наездом на электроопору и дом. Водитель и его 27-летний пассажир были госпитализированы с травмами в Лабинскую центральную районную больницу.

Ранее мотоциклист погиб в результате столкновения с Kia Rio на Шмитовском проезде в Москве. Женщина-водитель автомобиля не заметила байкера, который ехал сзади, и начала поворот налево. Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков.

До этого в Красном Селе под Петербургом водитель каршеринга на Kia Rio протаранил остановку с людьми. В результате аварии погибла женщина, еще одна пострадавшая госпитализирована. Виновник ДТП с переломами попытался скрыться, но его задержали.

Lada
машины
ДТП
Краснодарский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Британский наемник погиб под Харьковом сразу после вступления в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.