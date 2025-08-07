Столкновение с легковушкой в Москве обернулось гибелью байкера Мотоциклист влетел в Kia Rio на Шмитовском проезде в Москве и погиб

Мотоциклист влетел в Kia Rio на Шмитовском проезде в Москве и погиб, передает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. По предварительным данным, сидевшая за рулем автомобиля женщина собиралась повернуть налево и не увидела, что сзади ее догоняет байкер. Мужчина погиб на месте.

По предварительным данным, на пересечении Шмитовского проезда и Стрельбищенского переулка произошло столкновение автомобиля Kia и мотоцикла. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, — сказано в сообщении ведомства.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге вечером 4 августа возле концертно-театрального комплекса «Космос» собралось несколько сотен мотоциклистов в поддержку Надежды Гугумберидзе, получившей тяжелые травмы в ДТП на Ново-Московском тракте. Они высказали предположение, что столкновение могло быть умышленным.

Ранее сообщалось, что известный фотограф Рафаэль Юсипов, работавший со многими российскими знаменитостями, погиб в результате ДТП в Москве. 31-летний байкер скончался в больнице через два часа после столкновения с автомобилем каршеринга на Варшавском шоссе.