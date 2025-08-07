Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 18:55

Столкновение с легковушкой в Москве обернулось гибелью байкера

Мотоциклист влетел в Kia Rio на Шмитовском проезде в Москве и погиб

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мотоциклист влетел в Kia Rio на Шмитовском проезде в Москве и погиб, передает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. По предварительным данным, сидевшая за рулем автомобиля женщина собиралась повернуть налево и не увидела, что сзади ее догоняет байкер. Мужчина погиб на месте.

По предварительным данным, на пересечении Шмитовского проезда и Стрельбищенского переулка произошло столкновение автомобиля Kia и мотоцикла. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, — сказано в сообщении ведомства.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге вечером 4 августа возле концертно-театрального комплекса «Космос» собралось несколько сотен мотоциклистов в поддержку Надежды Гугумберидзе, получившей тяжелые травмы в ДТП на Ново-Московском тракте. Они высказали предположение, что столкновение могло быть умышленным.

Ранее сообщалось, что известный фотограф Рафаэль Юсипов, работавший со многими российскими знаменитостями, погиб в результате ДТП в Москве. 31-летний байкер скончался в больнице через два часа после столкновения с автомобилем каршеринга на Варшавском шоссе.

Москва
мотоциклисты
ДТП
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Британский наемник погиб под Харьковом сразу после вступления в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.